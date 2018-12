Résumé : De nombreuses conférences, francophones et internationales, vont avoir lieu dans les prochains mois en France et plus particulièrement à Paris. NSC, HES, HIP, NDH, SSTIC, GSDays … pour certaines les places peuvent être convoitées. - Lire l'article De plus en plus d’évènements ont lieu dans le monde de la sécurité informatique, reflétant le développement du secteur, qui recrute d’ailleurs toujours. En particulier, les évènements les plus techniques sont un des moyens qui permettent d’augmenter le plus les connaissances théoriques voire pratiques.Cette année de nombreux évènements sont organisés en France, et plus particulièrement à Paris.Nouvelle venue, la conférence NSC, est en fait un fork de la conférence Hackito Ergo Sum, une partie importante de l’équipe d’organisation ayant choisi de continuer l’aventure à l’aide d’une nouvelle structure associative. Elle sera organisée au même endroit que HES 2012, l’espace O. Nyiemeyer, un bunker futuriste au cœur de la capitale, du 15 au 17 mai ( lien ).L’édition 2013 de Hackito Ergo Sum, sera quant à elle organisée par la société P1 Security et le /tmp/lab, du 2 au 4 mai à la cité des sciences et de l’industrie, à Paris ( lien ).Hack In Paris 2013 aura lieu un peu plus tard, les 20 et 21 juin 2013, à Eurodisney ( lien ).Ces trois évènements sont en anglais et de portée internationale, et une session de formation assurée par des experts internationaux est également prévue pour HES et HIP.Mais les conférences francophones ne sont pas en reste.Ainsi la conférence GSDays ( lien ) aura lieu le 4 avril à Paris (quelques dizaines de places sont encore à vendre). Le SSTIC ( Symposium sur la sécurité des technologies de l’information et des communications - lien ) aura lieu à Rennes du 5 au 7 juin (pour ceux qui réussiront à avoir une place). Et enfin la nuit du hack se tiendra au 22 au 23 juin à Eurodisney ( lien ).Précisons que tous ces évènements sont proposés à des prix très raisonnables (hors formations), qu’ils soient organisés par des associations ou des sociétés commerciales.