Résumé : Janicab.A augure d’une nouvelle famille de codes malicieux se caractérisant par son ciblage simultané des systèmes d’exploitations Apple Mac OS X et Microsoft Windows. Il utilise également de façon singulière des pages Youtube pour ses communications client/serveur. - Lire l'article Des chercheurs en sécurité viennent de découvrir une nouvelle famille de codes malicieux caractérisée par le fait que cette dernière cible de multiples systèmes d’exploitation à la fois, les système Microsoft Windows et Apple Mac OS X en l’occurrence ici. Connu sous la dénomination « Janicab.A », ce cheval de Troie utilise une méthodologie plutôt inhabituelle.Il utilise en effet une page YouTube afin de rediriger les machines exploités vers ses centres de commande et de contrôle, tout en utilisant un technique astucieuse afin de se dissimuler. Cette menace ayant été révélée la semaine dernière lorsque des chercheurs de F-Secure et Webroot ont documenté en premier lieu un Trojan se destinant aux utilisateurs de Mac OS X.A savoir qu’à l’instar des codes malicieux découverts récemment et se destinant aux systèmes Mac OS X, « Janicab.A » a été signé numériquement avec un identifiant valide de développeur Apple. Il utilise de plus un caractère unicode spécifique afin de faire apparaître les fichiers infectés en tant que fichiers PDF plutôt que comme des fichiers à risques.Dès lundi, les chercheurs d’Avast ont publié sur leur blog un texte expliquant que « Janicab.A » pouvait également infecter des ordinateurs fonctionnant sous les systèmes de type Microsoft Windows. La souche exploitant ici une vulnérabilité que Microsoft avait corrigé en 2012, permettant d’installer un script Visual Basic malicieux et permanent.De façon similaire à la version Mac, « Janicab.A » choisit aléatoirement un lien Youtube parmi une liste codée en dur, un message de type « just something i made up for fun, check out my website at 111.90.152.210/cc bye bye. » y étant ensuite trouvé afin d’obtenir une adresse IP variante d’un serveur de commande et de contrôle permettant de récupérer mises à jour et instructions.Source :« Equal-opportunity malware targets Macs and Windows » sur « Ars Technica Risk Assessment » ( lien