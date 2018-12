Résumé : Plusieurs lignes de produits Hewlett Packard comportent des portes dérobées qui pourraient permettre à un attaquant mal intentionné d'obtenir un accès distant sur ces produits par l'intermédiaire d'un compte spécifique habituellement utilisé par le support de Hewlett Packard. - Lire l'article Hewlet Packard vient d'admettre que certaines lignes de ses produits présentent des portes dérobées volontairement non documentées. Ce sont notamment les produits HP StoreOnce D2D Backup & HP StoreVirtual qui sont impactés par ces dernières, elles pourraient permettre à un attaquant mal intentionné de profiter d'un accès distant à ces produits avec des droits d'administration.A noter que si un correctif avait déjà été publié par Hewlett Packard pour HP StoreOnce D2D Backup, le second devait quant à lui être délivré dès ce dix sept juillet 2013 pour la porte dérobée qui concerne elle HP StoreVirtual. A savoir également que c'est le chercheur en sécurité Joshua Small qui a été crédité par Hewlett Packard pour la découverte de l'ensemble des portes dérobées dans ces produits.Lorsqu'un client prenait contact avec le support Hewlett Packard pour un problème particulier sur un de ces produits, les employés de ce support utilisaient habituellement ces portes dérobées afin de solutionner à distance le problème. Ces dernières prenant la forme d'un compte spécifique caché avec un mot de passe particulier permettant d'obtenir donc un accès distant à l'administration des produits.Néanmoins, si une personne venait à être en possession de ces informations de connexion au système d'exploitation propriétaire LeftHand OS opérant sur ces produits, c'est alors l'ensemble des architectures informatiques des clients de Hewlett Packard qui serait sous le risque d'une exploitation malicieuse avec des conséquences fâcheuses, en premier lieu l'effacement des archives.Les versions inférieures à la 1.2.17 et 2.2.17 incluses sont actuellement concernées par la présence de ces portes dérobées sur les branches en question, les mises à jour 2.2.18 et 1.2.18 sont donc celles qui sont censées corriger cette vulnérabilité. Il est bien entendu plus que vivement conseiller d'installer ces mises à jour, notamment maintenant que ces informations ont été rendues publiques.Source :« HP admits to undocumented backdoors in two separate storage lines » sur « Computer Security News » ( lien