Résumé : Un nouveau vecteur d’exploitation critique a été découvert au sein des tablettes Samsung selon le modèle de processeurs dont ces dernières disposent. Les utilisateurs des tablettes Samsung Galaxy S2 et Galaxy Note 2 sont notamment concernés par les risques encourus. - Lire l'article Une nouvelle vulnérabilité aurait récemment été découverte au sein de l’implémentation du noyau Android relative aux tablettes de marque Samsung. L’exploitation de cette vulnérabilité pourrait autoriser un attaquant mal-intentionné à prendre le contrôle distant du périphérique d’un utilisateur ciblé et ce par l’intermédiaire d’une application malicieusement forgée.Découverte par Alephzain et publiée sur le forum XDA Developpers, cette vulnérabilité pourrait donc potentiellement affecter les périphériques Samsung fonctionnant à l’aide des modèles 4210 et 4412 des processeurs double coeur de quatrième génération Exynos. Parmi la liste de ces périphériques, on notera notamment les tablettes Samsung Galaxy S2 et Galaxy Note 2.La vulnérabilité affectant cette implémentation du noyau Android serait en fait plus particulièrement située au niveau de /dev/exynos-mem et permettrait d’obtenir aisément les droits de super administration (root) sur les périphériques vulnérables, le tout sans qu’aucun contrôle de sécurité ne soit effectué au niveau des systèmes d’exploitation ciblés.Il serait dès lors possible d’exploiter cette vulnérabilité afin par exemple de « dumper » la mémoire vive de ces systèmes ou d’injecter du code malicieux au sein du noyau de ces derniers, ce par le simple fait d’installer une application spécifiquement forgée depuis le Play Store. Ce vecteur viendrait donc s’ajouter aux nombres autres déjà existants pour cela.Source :« Security flaw found in Samsung handsets, tablets » sur ZDNet Zero Day Blog ( lien