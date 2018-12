Résumé : Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la sortie de Qubes 1, le support des AppVMs Windows vient de faire son apparition dans la première version Beta du système d’exploitation virtualisé Qubes 2, publié lui aussi sous une licence Open Source. - Lire l'article La première Beta de Qubes 2 vient d’être publiée, elle introduit notamment le support générique des AppVMs, équivalents aux HVMs de XEN, entièrement virtualisées. Outre ce support, cette nouvelle version apporte également le support relatif à l’intégration des AppVMs se basant sur les systèmes d’exploitation Microsoft Windows.Déjà discuté par le passé, le challenge d’intégrer les HVMs de XEN au sein de Qubes a donc été relevé sans apparemment pour autant casser l’architecture sécurisée les caractérisant. Le support génériques de ces HVM implique donc qu’il est maintenant possible d’installer plusieurs systèmes d’exploitation différents sous la forme de machines virtuelles au sein de Qubes 2.Parmi les systèmes supportés, on notera notamment les différentes distributions de type GNU/Linux et BSD-like, ainsi que les systèmes de type Microsoft Windows comme mentionné précédemment. Seul une image de type ISO étant requise pour l’installation, cette dernière se déroulant de façon similaire à ce qui se fait sous Virtual Box ou VmWare.De plus, cette Beta s’accompagne d’un ensemble d’outils dédiés aux AppVMs fonctionnant sous des systèmes Microsoft Windows et tout particulièrement sous Windows 7. Les outils en question facilitant en fait l’intégration de ces AppVMs au sein du système global de Qubes 2, notamment les échanges entre les AppVMS Windows et les autres.A noter que les fonctionnalités de type Seamless ne sont pas encore supportées pour les applications Windows, les prochaines Beta devraient néanmoins amener ces fonctionnalités aux utilisateurs de Qubes 2. Par ailleurs et contrairement au reste de Qubes 2, en GPL V2, les outils dédiés aux AppVMs Windows n’ont pas été placés sous une licence Open Source.Source :« Qubes 2 Beta 1 with initial Windows support has been released » sur The Invisible Things Lab's blog ( lien