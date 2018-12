Résumé : Une plainte collective vient d'être déposée aux États-Unis à l'encontre de la NSA par une coalition de dix neufs associations hétéroclites regroupées autour de l'Electronic Frontier Foundation afin de lutter contre les violations de nombreux amendements de la constitution par le programme Prism. - Lire l'article L' Electronic Frontier Foundation vient de prendre part au dépôt d'une plainte collective contre la National Security Agency concernant son programme Prism de surveillance globale qui a défrayé les chroniques du monde entier ces dernières semaines. Une coalition hétéroclite qui s'est donc constituée en raison des violations faites ici à de nombreux amendements de la constitution.C'est donc sous la dénomination de « groupe des libertés civiles et de la vie privée » que dix neuf « associations » distinctes se sont rassemblées autour de l'Electronic Frontier Foundation, incluant notamment une église de Los Angeles, un groupe de protection de l'environnement et différentes autres fondations religieuses. Clamant notamment que le gouvernement américain via la NSA a tout d'abord violé intentionnellement les quatrièmes et cinquièmes amendements de la constitution.Mais également le second amendement, expliquant ainsi pourquoi de nombreux « groupes » relatifs à la défense des droits aux armes ont également pris part à cette plainte collective. Parmi les autres « associations », on notera notamment des acteurs comme Greenpeace, la FSF (Free Software Foundation) et un groupe qui milite habituellement en faveur de la réforme sur les lois relatives à l'usage de la Marijuana en Californie.A noter que lors du dépôt de cette plainte, l'Electronic Frontier Foundation a demandé expressément que l'ensemble des activités de surveillance globale soient stoppés immédiatement au sein de l'agence nationale de sécurité des États-Unis. Arguant notamment que le premier amendement de la constitution protège la liberté des citoyens à s'associer librement et à exprimer des vues politiques en tant que groupe.D'après Cyndy Cohn, le directeur légal de l'Electronic Frontier Foundation à l'heure actuelle, en collectant massivement les enregistrements téléphoniques de ces citoyens, cette agence nationale a donc intentionnellement violé ce droit, écrit dans la constitution, donnant notamment au gouvernement américain une image globale et dramatiquement détaillée du monde « associatif » aux États-Unis.Source :« EFF sues NSA over warrantless government spying program » sur « ZDNet » via « Security Bloggers Network » ( lien