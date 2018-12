Par l'organisme

Description : ISECOM propose un nouvel outil du nom SCARE dont le but est d'automatiser l'analyse d'un code source en C et cela afin de définir un niveau de compléxité pour les interactions entre le système et le programme résultant de la compilation de ce code.