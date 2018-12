Par l'organisme

Nouveau module Metasploit disponible pour l'exploitation des serveurs MySQL
Par l'organisme secuobs et par l'auteur Xavier Poli
Le [12/06/2012]





Description : Un module Metasploit vient d'être publié afin de permettre l'exploitation d'une vulnérabilité récente et déjà corrigée au sein des serveurs MySQL. Elle affecte plus particulièrement le système d'authentification et résulte en l'octroi des plus hauts privilèges lors de connexions illégitimes.